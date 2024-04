Die Götter von heute in Kleists „Amphitryon“

Ebenso gefoppt fühlt sich der Diener Sosias, denn von einem identischen Sosias wurde ihm der Eintritt in sein eigenes Haus verwehrt. Die Personen der Handlung quälen sich in der Ungewissheit, das Publikum weiß Bescheid und amüsiert sich – so funktionieren die Komödien, und so funktionierte es auch am Mittwochabend im Theater am Kornmarkt, denn Regisseurin Angelika Zacek hatte die Sache im Griff.