Einbruch des Gewinns bei Hypo Vorarlberg

Gesellschaftsanteile haben stark an Wert verloren

In Sachen Signa würden alle möglichen Schritte geprüft. „Wir melden in den Verfahren alle Ansprüche an und prüfen, ob man gegen einzelne Personen rechtlich vorgehen kann“, sagte Haller. Von sieben Krediten mit der Signa-Gruppe werden sechs als ausgefallen bewertet, drei der Gesellschaften sind allerdings aktuell nicht in Insolvenz und bedienen ihre Kredite. Schmerzen bereitet insbesondere eine Geldvergabe an die Benko-Privatstiftung in Höhe von 47,3 Mio. Euro, für die als Sicherheit ein zehnprozentiger Gesellschaftsanteil akzeptiert wurde – der stark an Wert verloren hat. „Es war damals eine andere Welt, die Kreditentscheidung war zum Zeitpunkt der Vergabe gut begründbar“, stellte Haller aber auch fest.