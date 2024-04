Angeklagte steckte Tageslosung in eigene Tasche

„Ich war überfordert und hatte zudem private Probleme“, erklärt sich die Unbescholtene in der Verhandlung am Donnerstag. Angeklagt ist die 42-Jährige, weil sie ihre Funktion als Filialleiterin missbraucht hatte und mehrere Tageslosungen nicht zur Bank brachte, sondern für sich einbehielt. In Summe 26.000 Euro.