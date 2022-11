Tod auf Gleisen: Trauer um Gerhard Rodax (57)

Nach dem Karriereende in der Heimat bei Rapid eröffnete der 57-Jährige Anfang der 90er-Jahre eine Sportanlage samt Tennishalle und Restaurant in Traiskirchen (NÖ). Jetzt die Tragödie: Der Ex-Fußballstar wurde am Mittwochvormittag von einem Zug auf der Südbahnstrecke nahe seiner Heimatgemeinde in Niederösterreich erfasst. Hintergrund für das Todesdrama dürfte eine schwere Krankheit bei dem zweifachen Familienvater gewesen sein. Er hinterlässt eine Ehefrau, eine erwachsene und eine erst zehnjährige Tochter.