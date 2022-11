Polster geschockt: „Dachte erst gestern an Rodax“

„Es ist unfassbar traurig. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich bin erschüttert“, so Polster am Donnerstag kurz nachdem er von Rodax Tod erfahren hatte. „Es ist unglaublich, ich habe erst gestern an ihn gedacht, wie ich das Spiel der Nationalmannschaft gegen Andorra gesehen habe“, verrät Österreichs Rekordtorjäger. „Weil wir 1990 ebenfalls in Malaga gemeinsam gespielt haben. Ich hab damals das 2:2 gegen Spanien gemacht, Gerhard das 3:2 in der 89. Minute. Und jetzt diese Nachricht. Schlimm!“