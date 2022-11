KV-Verhandlungen: Auch bei A1 droht nun Streik

Nach vier Verhandlungsrunden gibt es weiterhin keine Einigung. Nun will die Arbeitnehmerseite ebenfalls einen Antrag auf Streikfreigabe beim Gewerkschaftsbund einreichen. „Sofern in der nächsten Verhandlungsrunde am Montagabend kein abschließbares Angebot des Vorstandes am Tisch liegt, werden wir die Verhandlungen unterbrechen. Dann werden wir uns am Dienstagvormittag gemeinsam mit der A1-Belegschaft bei österreichweit stattfindenden Betriebsversammlungen beraten, wie wir darauf antworten werden“, kündigte A1-Betriebsratschef Werner Luksch am Freitag an.