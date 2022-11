Wo Lohnrunden stocken und erste Streiks drohen

Fixer Streik bei den Brauereien

Bei den Brauereien soll nächste Woche aber fix gestreikt werden: Die vierte Gesprächsrunde wurde am Mittwoch abgebrochen. Die Arbeitnehmer fordern ein Plus von elf Prozent, die Arbeitgeber bieten 100 Euro für alle plus 300 Euro Einmalzahlung.