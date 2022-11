Streiken für Gehalt: Darf mein Chef mich kündigen?

Die heurigen Kollektivvertragsverhandlungen liefen bislang unter verschärften Bedingungen. Aufgrund hoher Inflation in Kombination mit teils ausgesprochen gut laufenden Firmengeschäften könnte die Streikbereitschaft der Arbeitnehmer größer als sonst ausfallen. Bei den Metallern wurde sie gerade noch abgewendet. Am Donnerstag gehen die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Handel in die nächste Runde. Scheitern sie, wird mit Streiks gedroht. Ebenso drohen die sozialen Berufe mit Maßnahmen. Lesen Sie hier, welche Rechte Sie dabei haben.