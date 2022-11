Wien: Mitarbeiter fordern 500 Euro mehr pro Monat

„Haben zweieinhalb Jahre an vorderster Front gekämpft“

Denn die Forderung nach einem Teuerungsausgleich beziehungsweise 500 Euro pro Monat mehr wurde vonseiten des Arbeitgebers nicht erfüllt. „Die Kollegen haben zweieinhalb Jahre an vorderster Front gegen das Coronavirus gekämpft. Es kann nicht sein, dass sie jetzt ordentlichen Lohnerhöhungen hinterherlaufen müssen“, sagt Gerald Mjka, Intensivpfleger und Vorsitzender in der Gewerkschaft vida, der zusammen mit der Wiener Ärztekammer den Streik organisiert hat.