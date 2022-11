Zwei Verhandlungstage für Mordfall Piesendorf

Der noch vor der Haftverhängung als Wirt tätige Pinzgauer soll seine von ihm getrennt lebende Ehefrau am 13. Mai in einem Gasthaus in Piesendorf mit drei Messerstichen getötet haben. Motiv laut Anklägerin: Eifersucht. L. soll das Opfer sogar „gezielt zum Tatort gelockt“ haben, heißt es in der Anklage. Er selbst stellte sich nach einem Tag auf der Flucht der Polizei.