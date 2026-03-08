Das ist der Viertelfinal-Gegner der Eisbullen!

Am Dienstag startet Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg in die Play-offs. Die Mozartstädter sind nach vier Titeln am Stück auch heuer wieder die großen Gejagten. Auf wen die Eisbullen im Viertelfinale treffen, wurde am Sonntagabend bekannt.
Im alljährlichen und fast schon traditionellen „Pick“ wurden am Abend die Viertelfinalpartien auserforscht. Die Salzburger mussten als Drittplatzierter des Grunddurchgangs Leader Graz und Klagenfurt den Vorzug lassen. Die Wahl fiel bei den Eisbullen schlussendlich auf Pustertal, weil Graz und Klagenfurt bereits die schlechter platzierten Villacher und Fehervar pickten. Gefährlich! Denn die Bulls verloren heuer drei der bislang vier Partien gegen die Südtiroler. Dauerrivale Bozen trifft auf Ljubljana.
Viveiros: „Gibt keine schlechten Gegner!“
“Es gibt keine schlechten Gegner und wir müssen ohnehin jeden schlagen“, begründete Headcoach Manny Viveiros die Entscheidung.. Der Startschuss fällt schon am Dienstagabend um 19.15 in der Eisarena im Volksgarten. Gespielt wird wie gewohnt im Best-of-Seven-Modus.
Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick:
Graz – Villach
Klagenfurt – Fehervar
RB Salzburg – Pustertal
Bozen – Ljubljana
