Das ist der Viertelfinal-Gegner der Eisbullen!

Im alljährlichen und fast schon traditionellen „Pick“ wurden am Abend die Viertelfinalpartien auserforscht. Die Salzburger mussten als Drittplatzierter des Grunddurchgangs Leader Graz und Klagenfurt den Vorzug lassen. Die Wahl fiel bei den Eisbullen schlussendlich auf Pustertal, weil Graz und Klagenfurt bereits die schlechter platzierten Villacher und Fehervar pickten. Gefährlich! Denn die Bulls verloren heuer drei der bislang vier Partien gegen die Südtiroler. Dauerrivale Bozen trifft auf Ljubljana.