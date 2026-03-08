Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefährlicher Pick

Das ist der Viertelfinal-Gegner der Eisbullen!

Salzburg
08.03.2026 20:11
Für Atte Tolvanen (Tor) und die Eisbullen geht‘s in die heiße Phase.
Für Atte Tolvanen (Tor) und die Eisbullen geht‘s in die heiße Phase.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Am Dienstag startet Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg in die Play-offs. Die Mozartstädter sind nach vier Titeln am Stück auch heuer wieder die großen Gejagten. Auf wen die Eisbullen im Viertelfinale treffen, wurde am Sonntagabend bekannt. 

0 Kommentare

Im alljährlichen und fast schon traditionellen „Pick“ wurden am Abend die Viertelfinalpartien auserforscht. Die Salzburger mussten als Drittplatzierter des Grunddurchgangs Leader Graz und Klagenfurt den Vorzug lassen. Die Wahl fiel bei den Eisbullen schlussendlich auf Pustertal, weil Graz und Klagenfurt bereits die schlechter platzierten Villacher und Fehervar pickten. Gefährlich! Denn die Bulls verloren heuer drei der bislang vier Partien gegen die Südtiroler. Dauerrivale Bozen trifft auf Ljubljana. 

Viveiros: „Gibt keine schlechten Gegner!“
“Es gibt keine schlechten Gegner und wir müssen ohnehin jeden schlagen“, begründete Headcoach Manny Viveiros die Entscheidung.. Der Startschuss fällt schon am Dienstagabend um 19.15 in der Eisarena im Volksgarten. Gespielt wird wie gewohnt im Best-of-Seven-Modus. 

Lesen Sie auch:
Auf wen treffen Thomas Raffl und Co. im Viertelfinale?
„Krone“-Kolumne
Viertelfinal-Pick: Dieser Modus ist ein Irrsinn!
08.03.2026

Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick:
Graz – Villach
Klagenfurt – Fehervar
RB Salzburg – Pustertal
Bozen – Ljubljana

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
08.03.2026 20:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
288.053 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
285.701 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
255.188 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2736 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2200 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Trump: „Haben gesamte Marine des Irans versenkt“
2046 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf