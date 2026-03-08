Pkw prallt gegen Brückengeländer in Kaprun

Auf der alten Kaprunerstraße (Salzburg) ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Die Feuerwehr Kaprun sicherte die Unfallstelle und räumte auf, eine Person wurde verletzt.
Nächtlicher Alarm in Kaprun: Die Feuerwehr wurde Sonntagfrüh um 2.34 Uhr von der Landesalarm- und Warnzentrale zu einem Verkehrsunfall auf der alten Kaprunerstraße (Schloßstraße) alarmiert. Ein Pkw geriet aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und führte Aufräumarbeiten durch. Polizei und Rotes Kreuz waren vor Ort, eine Person wurde verletzt. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.
