Mordalarm in Piesendorf: Verdächtiger stellt sich

Auch am Tag nach der Bluttat von Piesendorf in Salzburg, kann niemand verstehen, warum eine 30-jährige Einheimische sterben musste. Angehörige fanden die Frau - wie berichtet - am Freitag tot in einem Gasthaus liegend. Sie war erstochen worden. Dringend tatverdächtig: der Ex-Mann des Opfers. Knapp 24 Stunden nach der Tat stellte sich der Verdächtige am Samstag der Polizei.