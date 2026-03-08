Harald Gappmaier neuer Bürgermeister von Radstadt

Radstadt hat einen neuen Bürgermeister: Harald Gappmaier gewann am Sonntag die Bürgermeister-Direktwahl deutlich. Sein einziger Kontrahent, Daniel Pitter (FPÖ), konnte den bislang interimistischen ÖVP-Amtsinhaber nicht gefährden. Die Wahl war aufgrund des tragischen Todes von Katharina Prommegger notwendig.
Mit 73,86 Prozent der Wählergunst war Harald Gappmaier deutlich vor dem FPÖ-Kandidaten Daniel Pitter. Der 24-jährige Pitter war einziger Konkurrent und auch deutlicher Außenseiter. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 60 Prozent.
Die Wahl war wegen eines tragischen Anlasses notwendig geworden: Amtsinhaberin Katharina Prommegger (ÖVP) war im November an einer schweren Krebserkrankung verstorben. Ihr Stellvertreter Harald Gappmaier hatte danach die Geschäfte der Gemeinde übernommen.
An den Verhältnissen im Gemeinderat ändert die Wahl nichts: Bei der Gemeinderatswahl 2024 sicherte sich die ÖVP die absolute Mehrheit. Die FPÖ landete auf Rang zwei vor der SPÖ, die dieses Mal keinen Bürgermeisterkandidaten stellte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.