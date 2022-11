Italien beauftragt Studie über Laborfleisch

Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida nimmt die Sorgen der Landwirte ernst und kritisierte am Donnerstag bei der Jahresversammlung des Bauernverbands: „Weltweit wird eine Produktion forciert, die alle Menschen ernähren soll, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, was sie essen.“ „Wir müssen uns dem Versuch widersetzen, unsere Lebensmittel in Laborprodukte umzuwandeln, Fleisch und andere Dinge im Labor statt auf Bauernhöfen zu erzeugen“, so Lollobrigida weiter.