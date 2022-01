Wie klimaschädlich ist das Essen von Fleisch?

Tiroler können etwas tun

Welche Rolle spielt Österreich in der Rechnung? Keine unwesentliche, denn hierzulande ist der Fleischkonsum dreimal so hoch wie im globalen Schnitt. Schwein führt die Beliebtheitsskala an. In Tirol sieht es nicht ganz so dramatisch aus wie im österreichischen Durchschnitt, doch laut der Tiroler Ernährungserhebung 2015 essen Männer um 148,7% und Frauen um 21,7% mehr Fleisch als empfohlen.