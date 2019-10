ISS-Astronaut produziert mit 3D-Drucker Fleisch

Wie das Labor mitteilte, sei das Experiment bereits im September gelungen. Demnach habe der sogenannte Bioprinter mit Hilfe von Magnetfeldern in der Schwerelosigkeit künstliches und fleischähnliches Gewebe von Rindern, Hasen und Fischen produziert. Der in Moskau hergestellte Drucker ist damit nach Angaben seiner Entwickler der erste überhaupt, der kleine Mengen von künstlichem Fleisch in der Schwerelosigkeit herstellen konnte.