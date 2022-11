Balkan-Allianz statt Wirbel um Schengen

Die rot-weiß-rote Veto-Drohung gegen einen Beitritt Kroatiens zum Schengenraum ist jetzt endgültig vom Tisch. „Wir werden den Weg Kroatiens in den Schengen-Raum unterstützen, und gleichzeitig werden wir sehr kritisch sein bei den Bestrebungen Bulgariens und Rumäniens“, stellte Nehammer am Mittwoch nach einem Gespräch mit seinem kroatischen Amtskollegen Andrej Plenkovic in Zagreb klar.