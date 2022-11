Karners Asyl-Forderungen nicht auf Tagesordnung

Nachdem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die österreichische Veto-Drohung für eine Erweiterung des Schengenraums zumindest in Bezug auf Kroatien relativiert hatte, wollte sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch trotz mehrmaliger Journalisten-Nachfragen vor dem Ministerrat nicht festlegen. Er stellte auch zwei Forderungen an ein Sondertreffen der EU-Innenminister am Freitag (siehe Video oben). Doch diese werden es so wie die nun aufgebrachte Schengen-Debatte nicht auf die Tagesordnung schaffen. Die Erwartungen an den Termin sind überhaupt eher gedämpft.