Deutschlandsberg liegt im Plansoll

In der letzten Saison wurde es für den Deutschlandsberger SC der Vizemeistertitel in der Regionalliga Mitte. Und auch heuer spielt die Elf von Trainer Christoph Meier wieder eine gute Hinrunde. Mit 25 Punkten liegt man derzeit auf dem sechsten Platz. Leider machten den Deutschlandsbergern einige Verletzungen in der Herbstmeisterschaft Probleme. Trainer Meier analysierte im Talk der 3. Liga für uns noch einmal die Hinrunde.