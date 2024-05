Ein Feiertag mit Cup-Fieber in Volders & Reichenau

Eine Westliga-Mannschaft, zwei Regionalliga-Tirol-Teams und eine Truppe aus der Tiroler Liga – die Semifinal-Mischung bei den Herren passt perfekt zum Cup-Bewerb. Und in einer doppelten Matinee am Tag von Christi Himmelfahrt träumen alle vom Aufstieg ins Finale, das am Pfingstmontag in Kematen an der „Melach Road“ ab 17 Uhr steigen wird.