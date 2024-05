Voitsbergs letzter Schritt? Professor bleibt cool

Party in Voitsberg? Gelingt der Elf von David Preiß am Freitag der nächste Streich in der Liga – es wäre der 19. Sieg im 26. Match –, sitzt der ASK felsenfest bis zum Ende der Saison auf den Aufstiegsrängen. Ganz egal, was bis Anfang Juni passiert. Stürmer Alexander Rother, der seit vier Jahren zu den Leistungsträgern in Voitsberg zählt und aktuell zweitbester Torschütze ist, denkt aber noch nicht so weit. „Wir erledigen weiter unsere Hausaufgaben, aber: Wir feiern erst, wenn der Meistertitel rechnerisch feststeht.“ Apropos Hausaufgaben: Rother arbeitet als Lehrer für Deutsch und Sport in Heiligenkreuz. Der Aufstieg wäre auch für den „Herrn Professor“ ein besonderer: „Ich hab zwar schon für Hartberg und den GAK in der Zweiten Liga gespielt, es aber mit Voitsberg als Regionalliga-Aufsteiger per Durchmarsch zu schaffen, hätte einen speziellen Charakter. Für die ganze Region wäre der Aufstieg bedeutsam: wirtschaftlich und sportlich sowieso. Die Kicker könnten sich auch für einen der nun drei steirischen Bundesligisten interessant machen.“