„Hunde-Oma“ wegen teurer Operation ausgesetzt

In einem fürchterlichen Zustand befand sich jene kleine Malteserhündin, die am Sportplatz in Rohrendorf im Bezirk Krems gefunden wurde. Vom Besitzer fehlte selbst nach einem Aufruf in den sozialen Medien jede Spur. Also landete die „Hunde-Oma“ im Kremser Tierheim. „Sie leidet unter anderem an einem Nickhautdrüsenvorfall. Es liegt daher nahe, dass die Hündin ausgesetzt wurde, um die Tierarztkosten zu sparen“, vermutet man dort.