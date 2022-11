Dank Baggern wieder freie Fahrt zum Bootshaus

Bereits Mitte des Jahres musste das Einsatzboot der Feuerwehr Mörbisch am See aus seinem Bootshaus „ausziehen“, weil der Wasserstand zu niedrig wurde. Für etwaige Einsätze lag es dann im öffentlichen Hafen. „Anfang August hat der Kommandant um Hilfe gebeten, passiert ist dann aber bis zur Wahl nichts“, weiß die neue Bürgermeisterin von Mörbisch, Bettina Zentgraf. Nach ihrer Bestellung zur Bürgermeisterin hat sie dann alles so schnell wie möglich in die Wege geleitet und das Ausbaggern in Auftrag gegeben. In der Vorwoche hat die Firma Baumeister Schindler dann die Arbeiten erledigt - und das zur vollsten Zufriedenheit. Denn jetzt konnte das Boot wieder in sein Haus einlaufen.