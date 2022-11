Mutter (54) und Sohn verkauften Gras an Teenager

„Die zwei jungen Männer waren hauptsächlich in Klagenfurt aktiv, wo sie 1,7 Kilo mit einem Straßenverkaufswert von circa 19.000 Euro verkauften - den Rest, also fast drei Kilo, haben sie mit der Mutter selbst konsumiert“, so Woschitz weiter. „Leider handelte es sich bei den Abnehmern um Minderjährige, die zum Teil nur 14 Jahre alt waren.“