Je Trump, desto Biden

Es war ein festliches Wochenende im Weißen Haus. Am Samstag gab eine Enkelin von US-Präsident Biden ihrem Freund das Jawort, und am Sonntag beging Joe Biden seinen 80. Geburtstag. Ob ihm persönlich dabei so zum Feiern zumute war ist zu bezweifeln. Er selbst sagte unlängst in einem Interview: „Ich kann gar nicht aussprechen, wie alt ich werde. Es will mir nicht über die Lippen.“