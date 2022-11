Bidens Enkelin Naomi heiratete im Weißen Haus

Nach über 25 Jahren hat erstmals wieder ein Familienmitglied des Präsidenten im Weißen Haus in Washington D.C. geheiratet. Joe Bidens älteste Enkelin Naomi King (28) gab ihrem Verlobten Peter George Neal (25) dort am Samstag das Ja-Wort. Die Tochter von Hunter Biden sorgte dabei für ein Novum: Nie zuvor hat sich ein Enkelkind des Präsidenten in den Hallen des Amtssitzes trauen lassen.