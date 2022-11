Betriebskosten für Salzburger kaum leistbar

„Wir sind im Sommer vergangenen Jahres in unsere geförderte Wohnung eingezogen, da lag die Miete bei 740 Euro. Jetzt haben wir gerade wieder eine Erhöhung der Betriebskosten bekommen und zahlen ab sofort 940 Euro Miete“, sagt eine Betroffene verzweifelt. So wie ihr geht es vielen anderen – teilweise zahlen die Salzburger Hunderte Euro an Warmwasser- und Heizungskosten mehr.