Verfälscht künstlicher Süßstoff den Nutri-Score?

59 Prozent der Männer und 43 Prozent der Frauen sind in Österreich - laut Statistik Austria 2022 - zu dick. Gleichzeitig leiden 800.000 an Diabetes. Dabei ist belegt, dass richtige Ernährung helfen kann, nicht übertragbare Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere mit Übergewicht in Verbindung stehende Krankheiten zu verhindern.