Erster Schnee und Millionen Ukrainer ohne Strom

Je mehr Erfolge die ukrainische Armee auf dem Schlachtfeld für sich verbuchen kann, desto intensiver werden die Luftschläge der Russen auf kritische Infrastruktur des Landes. Obwohl der Kreml immer wieder betont, dass „nur militärisch relevante Ziele“ ins Visier genommen würden, sterben tagtäglich Zivilisten. Am Donnerstag ist es nach ukrainischen Angaben zu massiven Stromausfällen im Land gekommen. „Im Moment sind mehr als zehn Millionen Ukrainer ohne Strom“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Unterdessen fiel in Kiew und in anderen Städten der erste Schnee.