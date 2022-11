EU-Staaten liefern Hilfsgüter an die Ukraine

Die Ukraine bekommt weitere Hilfsgüter wie Nahrungsmittel, Medizin und Stromgeneratoren aus der Europäischen Union. Diesen Monat koordiniere die EU-Kommission mehr als 1800 Tonnen an Notfallhilfen, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Das an Russland grenzende Finnland schickt unterdessen weitere Verteidigungsgüter in die Ukraine, wie aus dem Verteidigungsministerium in Helsinki verlautete.