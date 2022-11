Selenskyj traut den NATO-Erkenntnissen nicht

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies nicht unsere Rakete ist. Es macht für mich keinen Sinn, ihnen (dem ukrainischen Militär) nicht zu glauben“, betonte Selenskyj am Mittwochabend. Er will nun Fakten „oder irgendwelche Beweise von den Partnern“. Selenskyj forderte die Einbeziehung ukrainischer Spezialisten bei den Untersuchungen zur Aufklärung des Vorfalls. „Alle unsere Informationen stehen zur vollen Verfügung. Wir haben sie an unsere Partner gegeben seit der Nacht, seit den ersten Stunden, als die Welt begann herauszufinden, was passiert ist“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Mittwochabend. Zugleich bräuchten ukrainische Experten Zugang zu den Informationen, die an Ort und Stelle gesammelt worden seien, erklärte er.