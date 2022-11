Max Verstappen: „Meine Familie wurde angegriffen“

„Ich stand in den Medien schlecht da. Niemand weiß, wie ich mit dem Team arbeite und was es an mir schätzt. Das war lächerlich und ziemlich eklig. Sogar schlimmer als das. Man hat angefangen, meine Familie anzugreifen, meine Schwester, meine Mutter, meine Freundin und meinen Vater bedroht. Das geht zu weit, wenn man nicht mal die Fakten hat, was los war. Wenn man ein Problem mit mir hat, okay. Aber geh nicht meine Familie an. Das ist nicht akzeptabel“, so Verstappen ob der zahlreichen Anfeindungen nach der Verweigerung der Stallorder in Brasilien.