Verstappen? „Das war menschlich nicht in Ordnung“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal Hauptthema in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: der turbulente Formel-1-Grand-Prix in Brasilien. Moizi meint angesichts der ausgebliebenen Hilfeleistung von Max Verstappen für seinen Teamkollegen Sergio Perez: „Das war menschlich nicht in Ordnung.“