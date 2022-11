Polaschek macht sich Bild vom digitalen Unterricht

Polaschek selbst meinte, dass es sich bewährt habe, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Schule die gleichen Geräte haben. Wichtig sei auch, dass sie in deren Eigentum übergehen - so würden die Kinder und Jugendlichen anders auf sie achtgeben und sie immer dabei haben. Sie müssten nicht nur zum Lernen verwendet werden. Von Ministeriumsseite her müsse man künftig vor allem darauf achten, dass mehr Apps für den Unterricht in den einzelnen Fächern zur Verfügung stehen.