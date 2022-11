Das große Vorarlberger Weihnachtsmarkt-ABC

Nach der Corona-Durststrecke kann man sich heuer wieder auf zahlreichen Weihnachtsmärkten in Vorarlberg die Wartezeit auf das Christkind verkürzen. Der große Christbaum am Bregenzer Kornmarkt leuchtet bereits feierlich. Welcher Markt wann seine Tore öffnet und wo es was zu erleben gibt, hat die „Krone“ hier zusammengefasst: