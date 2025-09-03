„Nationalsozialistin verdient kein Ehrenzeichen!“

Die Vorarlberger Grünen fordern die Landesregierung auf, sich klar von der Verleihung des „Silbernen Ehrenzeichens des Landes Vorarlberg“ an Natalie Beer zu distanzieren – und stellen einen entsprechenden Antrag. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sei es höchste Zeit für ein klares Bekenntnis.
Die Schriftstellerin Natalie Beer, geboren 1903 in Au (Bregenzerwald), war auch nach 1945 eine glühende Anhängerin des Nationalsozialismus. „Eine solche Person hat kein Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg verdient“, stellt Bernie Weber, Grünen-Sprecher für Erinnerungskultur, klar. Beer war vom Land im Jahre 1975 geehrt worden. Auch im hohen Alter zeigte sie sich wenig geläutert. So meinte sie etwa 1983, also vier Jahre vor ihrem Tod, in einem ORF-Interview: „Aber der Geist, das geistige Erbe, das der Nationalsozialismus gebracht und den Menschen eingeprägt hat, das ist ein starkes Erbe gewesen. Und ich schaue heute noch alle, die nachher wieder zum Kreuz gekrochen sind, als lauter Verräter an und lauter Leute, die einfach keinen Charakter hatten. Sie haben keinen Charakter.“
Weber verweist darauf, dass die Marktgemeinde Rankweil Beer bereits den Ehrenring aberkannt und sich kritisch mit ihrer NS-Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Auch der Franz-Michael-Felder-Verein habe sich von ihr distanziert. „Es ist unverständlich, dass das Land Vorarlberg hier noch immer keine Konsequenzen gezogen hat.“
Gesetzesänderung soll Aberkennung ermöglichen
Die Grünen fordern zudem eine Gesetzesänderung, die die Aberkennung solcher Auszeichnungen ermöglicht. „Das Land trägt eine historische Verantwortung. Es darf keine Ehrungen für Personen geben, die das menschenverachtende NS-Regime unterstützt haben“, betont Weber. Er gehe davon aus, dass die schwarz-blaue Landesregierung diese wichtige Initiative mittrage und damit ein klares Signal setze.
