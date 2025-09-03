„Nationalsozialistin verdient kein Ehrenzeichen!“

Die Schriftstellerin Natalie Beer, geboren 1903 in Au (Bregenzerwald), war auch nach 1945 eine glühende Anhängerin des Nationalsozialismus. „Eine solche Person hat kein Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg verdient“, stellt Bernie Weber, Grünen-Sprecher für Erinnerungskultur, klar. Beer war vom Land im Jahre 1975 geehrt worden. Auch im hohen Alter zeigte sie sich wenig geläutert. So meinte sie etwa 1983, also vier Jahre vor ihrem Tod, in einem ORF-Interview: „Aber der Geist, das geistige Erbe, das der Nationalsozialismus gebracht und den Menschen eingeprägt hat, das ist ein starkes Erbe gewesen. Und ich schaue heute noch alle, die nachher wieder zum Kreuz gekrochen sind, als lauter Verräter an und lauter Leute, die einfach keinen Charakter hatten. Sie haben keinen Charakter.“