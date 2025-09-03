Vorteilswelt
Fragen an Landesrätin

SPÖ fordert Klartext in Sachen Spitalscampus

Vorarlberg
03.09.2025 10:31
Die Spitäler Vorarlbergs sollen in Schwerpunktkrankenhäuser umgewandelt werden.
Die Spitäler Vorarlbergs sollen in Schwerpunktkrankenhäuser umgewandelt werden.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Wer hat was entscheiden? Und welche konkreten Entscheidungen, wie Vorarlbergs Spitals-Landschaft zum Spitals-Campus umgebaut werden soll, gibt es überhaupt schon? All diese Fragen stellt die Landtagsabgeordnete Manuela Auer (SPÖ) Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) – und zwar in Form einer Anfrage. 

Die Vorarlberger SPÖ will von der zuständigen Gesundheits-Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) Details zum Stand des Spitalscampus, also des Umbaus der bisherigen Krankenhaus-Infrastrutkur, in Erfahrung bringen. Zu diesem Zweck haben die Sozialdemokraten eine Anfrage an Rüscher gestellt. 

SPÖ-Landtagsabgeordnete und Gesundheitssprecherin Manuela Auer will insbesondere wissen, wie es um die externen Beratungsleistungen und Auftragsvergaben im Zusammenhang mit dem Spitalscampus steht. Zudem will Auer wissen, wer in die laufenden Entscheidungsprozesse eingebunden war und welche konkreten Ergebnisse der bisherige sogenannte Strukturdialog mit den betroffenen Abteilungen und Mitarbeitern gebracht hat. Es würden weder konkrete Ergebnisse bekannt sein noch Protokolle vorliegen, kritisiert Auer. Unklar ist für sie auch, ob nun schon Entscheidungen gefallen sind, ob einzelne Stationen verlegt oder zusammengelegt werden. 

„Massiver Einschnitt für die Bevölkerung“
„Es geht hier um nicht weniger als die Zukunft der Spitalsversorgung in Vorarlberg. Die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, welche Umgestaltung der Gesundheitsversorgung womöglich an ihrem Wohnort angedacht ist“, betont Auer. Die Umstrukturierungsmaßnahmen des Landes im Spitalsbereich seien ein Thema, das alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger betreffe, so die Gesundheitssprecherin, denn irgendwann sei jeder auf das Gesundheitssystem angewiesen. Das sehe man schon allein am Beispiel Bludenz: Wie berichtet, gibt es Überlegungen, dort die Geburtenstation zu schließen: „Für den Bezirk Bludenz wäre dieser Schritt ein massiver Einschnitt in der Gesundheitsversorgung.“

 

Nicht der richtige User? Logout

Vorarlberg
