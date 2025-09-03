SPÖ fordert Klartext in Sachen Spitalscampus

„Massiver Einschnitt für die Bevölkerung“

„Es geht hier um nicht weniger als die Zukunft der Spitalsversorgung in Vorarlberg. Die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, welche Umgestaltung der Gesundheitsversorgung womöglich an ihrem Wohnort angedacht ist“, betont Auer. Die Umstrukturierungsmaßnahmen des Landes im Spitalsbereich seien ein Thema, das alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger betreffe, so die Gesundheitssprecherin, denn irgendwann sei jeder auf das Gesundheitssystem angewiesen. Das sehe man schon allein am Beispiel Bludenz: Wie berichtet, gibt es Überlegungen, dort die Geburtenstation zu schließen: „Für den Bezirk Bludenz wäre dieser Schritt ein massiver Einschnitt in der Gesundheitsversorgung.“