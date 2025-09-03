Kurzurlaube erhöhen die Staugefahr

Die Zahl der Urlaubsreisen steigt, die Dauer der Aufenthalte sinkt. Wie stark dieser Trend mittlerweile ist, zeigen folgende Zahlen: Die Kurzurlaubsreisen mit ein bis drei Übernachtungen von Österreichs Bevölkerung haben sich in den vergangenen 20 Jahren auf nunmehr 14,43 Millionen fast verdreifacht. Das geht aus Daten der Statistik Austria hervor. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) weist darauf hin, dass damit auch auf den Straßen mehr los ist und betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit von verstärktem Mobilitätsmanagement im Tourismus. Im Jahr 2023 reisten 78 Prozent der Urlaubsgäste in Österreich mit dem Auto an, elf Prozent mit der Bahn, sieben Prozent mit dem Flugzeug und zwei Prozent mit dem Bus.