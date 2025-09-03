Auf der Herbstmesse heißt es schon „ozapft is“

Nach dem Geschmack der Aussteller scheint der Volksfestcharakter der Messe allerdings nicht zu sein. Priesen im Herbst 2024 noch rund 400 Geschäftstreibende ihre Waren feil, sind heuer rund 100 Aussteller weniger auf dem Messegelände zu finden. Nicht zuletzt dürften auch die seit Jahren leicht schwindenden Besucherzahlen ein Grund dafür sein, dass die Nachfrage nach einem Messestand abnimmt. Höchste Zeit also, dass der designierte Geschäftsführer Nilly Nail, der mit 1. Oktober sein neues Amt antritt, für frischen Wind auf dem Messegelände sorgt.