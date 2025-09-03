Wenn das Vieh zurück ins Tal getrieben wird

Der gemeinsame Abtrieb der beiden Großalpen Nova und Zamang hat eine lange Tradition. Neben der Unterhaltung – die Landjugend Innermontafon sorgt für das leibliche Wohl, dazu gibt es lokale Live-Musik mit „Echt Stark“ – stehen in der Markthalle bei der Valisera-Bahn die auf den Alpen produzierten hochwertigen Produkte im Mittelpunkt, darunter selbstverständlich auch der Montafoner „Sura Kees“, dessen Herstellung bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Um etwa 12 Uhr wird das Vieh erwartet.