Transfer-News

Rapid verleiht Oswald innerhalb der Bundesliga

Bundesliga
03.09.2025 12:02
Moritz Oswald
Moritz Oswald(Bild: GEPA)

Transfer-News aus der heimischen Bundesliga: Rapid verleiht Moritz Oswald an Altach!

Zuletzt war der 23-Jährige vom Verletzungspech geplagt, kam in der laufenden Saison noch zu keinem Matcheinsatz.

Inzwischen ist Oswald wieder voll fit, will nun im „Ländle“ bei Altach durchstarten.

Katzer: „Er ist auf vielen Positionen daheim“
„Wir halten große Stücke auf Moritz Oswald, er hat nicht umsonst unter mehreren Trainern fast 100 Spiele absolviert und er ist in Abwehr und Mittelfeld auf vielen Positionen daheim“, stellt Rapids Sportchef Markus Katzer klar. „Nun ist für ihn aber am wichtigsten, dass er möglichst viel Einsatzzeit bekommt, und daher bin ich froh, dass er diese Saison bei einem stark in die Saison gestarteten Klub die Chance dazu erhält.“

