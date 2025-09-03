Rapid verleiht Oswald innerhalb der Bundesliga

Katzer: „Er ist auf vielen Positionen daheim“

„Wir halten große Stücke auf Moritz Oswald, er hat nicht umsonst unter mehreren Trainern fast 100 Spiele absolviert und er ist in Abwehr und Mittelfeld auf vielen Positionen daheim“, stellt Rapids Sportchef Markus Katzer klar. „Nun ist für ihn aber am wichtigsten, dass er möglichst viel Einsatzzeit bekommt, und daher bin ich froh, dass er diese Saison bei einem stark in die Saison gestarteten Klub die Chance dazu erhält.“