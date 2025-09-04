Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festnahme in Feldkirch

Tankdieb und Einbrecher am Bahnhof geschnappt

Vorarlberg
04.09.2025 11:05
Am Feldkircher Bahnhof wurde der Lette festgenommen.
Am Feldkircher Bahnhof wurde der Lette festgenommen.(Bild: Mathis Fotografie)

Erfolg für die Vorarlberger Exekutive: Am Mittwoch nahmen Polizeibeamte einen Letten fest, der im Verdacht steht, ein Fahrzeug geklaut und sich auch in einem Laden in Langen bedient zu haben, ohne zu zahlen. 

0 Kommentare

Am Mittwoch klickten für einen 40-jährigen Letten am Feldkircher Bahnhof die Handschellen. Er steht in Verdacht, Anfang der Woche in der schweizerischen Grenzgemeinde Rheineck ein Auto gestohlen zu haben. Den fahrbaren Untersatz soll er dann in Vorarlberg mit ebenso geklauten Kennzeichen versehen haben. Zudem betankte er das Auto, bezahlte aber nicht dafür. 

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Lette wohl auch für Diebstähle in einem Geschäft in Langen am Arlberg verantwortlich ist.  Teile des Diebsgutes fanden sich in besagtem Pkw. Konfrontiert mit den Vorwürfen, legte der Mann ein Geständnis ab. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Lette in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. Das gestohlene Fahrzeug konnte unbeschädigt an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
16° / 22°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
12° / 25°
Symbol wolkig
Dornbirn
15° / 24°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
13° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.920 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
170.333 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
149.726 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1645 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1297 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1247 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Vorarlberg
Gericht entscheidet
Land Vorarlberg muss Covid-Förderungen offenlegen
Festnahme in Feldkirch
Tankdieb und Einbrecher am Bahnhof geschnappt
In Vorarlberger Bergen
Deutsche Wanderin stürzte 200 Meter in den Tod
Erfolg in Montreux
Grabher gewinnt verrückte Partie dank Kraftakt
Krone Plus Logo
Karate-Lady gesteht:
„Bin froh, jetzt wieder eine Privatperson zu sein“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf