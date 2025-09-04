Tankdieb und Einbrecher am Bahnhof geschnappt

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Lette wohl auch für Diebstähle in einem Geschäft in Langen am Arlberg verantwortlich ist. Teile des Diebsgutes fanden sich in besagtem Pkw. Konfrontiert mit den Vorwürfen, legte der Mann ein Geständnis ab. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Lette in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. Das gestohlene Fahrzeug konnte unbeschädigt an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.