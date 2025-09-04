Deutsche Wanderin stürzt 200 Meter in den Tod

Drama in Dalaas: Eine 60-jährige Deutsche war mit Begleitern auf der Freiburger Hütte in Vorarlberg unterwegs, als sie das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. Jede Hilfe kam für sie zu spät.
Die deutsche Wanderin aus Bayern war am Mittwoch mit drei Begleitern im Gemeindegebiet von Dalaas in den Bergen unterwegs. Die Gruppe wanderte von der Ravensburger Hütte über den Gehrengrat in Richtung Freiburger Hütte, als die Frau im Bereich „Obere Schütz“ plötzlich ausrutschte und rund 200 Meter über steiles Felsgelände abstürzte.
Jede Hilfe kam zu spät
Zeugen des Unfalls stiegen sofort zu der Verunglückten ab und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät – auch der mittlerweile angerückte Notarzt konnte nur noch den Tod der Deutschen feststellen. Die Begleiter der Verstorbenen wurden schließlich mit dem Helikopter ins Tal gebracht.
