Deutsche Wanderin stürzt 200 Meter in den Tod

Jede Hilfe kam zu spät

Zeugen des Unfalls stiegen sofort zu der Verunglückten ab und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät – auch der mittlerweile angerückte Notarzt konnte nur noch den Tod der Deutschen feststellen. Die Begleiter der Verstorbenen wurden schließlich mit dem Helikopter ins Tal gebracht.