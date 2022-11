So wird Ihr Adventkranz heuer schön und preiswert

Wie halten Sie es heuer mit dem Adventkranz? Ist er für Sie unverzichtbare Tradition oder entbehrliches Luxusgut? Je nach Herstellungsmethode, Größe, Material usw. muss man dafür doch tief in die Taschen greifen. Wer sparen will, muss aber nicht automatisch auf einen Kranz verzichten. Es gibt ihn auch in Heimwerker-Tempeln, Diskontern und Co. Da muss man zumeist nur schnell sein, das Angebot ist begrenzt.