Nötsch legte die Basis für den Titel auf Kunstgrün

Nötsch im Partymodus! Der Meistertitel in der 1. Klasse B und damit die Rückkehr in die Unterliga nach sechs Jahren wurde gleich dreimal gefeiert. Erst als der Titel in der 24. Runde feststand, dann beim Vereins-Kirchtag nach der Saison – und anschließend auch noch mit einem Kurztrip nach Lignano. „Gefeiert haben wir sicher genug. Das haben sich die Jungs nach dieser Saison verdient“, lacht Sportchef Mario Skina.