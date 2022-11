Student aus Afrika an Ukraine-Front verstorben

Moskau bestätigte den Todesfall

Nach Angaben von Kakubo wurde Nyirenda im April 2020 zu neun Jahren Haft im Hochsicherheitsgefängnis Tyer am Rande der russischen Hauptstadt verurteilt. Es bleibt unklar, wegen welcher Anklage Nyirenda verurteilt wurde. Das Außenministerium teilte mit, es habe am 9. November die Nachricht von Nyirendas Tod erhalten und nach Rücksprache mit der sambischen Botschaft in Moskau bestätigt, dass der Student am 22. September getötet worden sei.