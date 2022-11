Putin holt nun sogar Schwerverbrecher in die Armee

Als „feige Verräter“ bezeichnete der ehemalige russische Staatschef Dmitri Medwedew aus Russland geflohene Bürger am Freitag auf Telegram. „Feige Verräter und gierige Überläufer sind in ferne Länder geflohen - mögen ihre Gebeine in der Fremde verrotten“, schrieb Medwedew. „Wir wurden von einigen verängstigten Partnern im Stich gelassen - wen kümmert das schon“, fügte er hinzu und betonte, Russland sei ohne diese Menschen „stärker und sauberer“.