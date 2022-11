Analyse: 9 von 10 Apps verstoßen gegen die DSGVO

„Die Ergebnisse dieses Berichts zeigen deutlich, was wahrscheinlich der größte ‘Elefant im Raum‘ in der App-Branche ist: Die meisten Apps sind noch weit davon entfernt, die DSGVO und die E-Privacy-Richtlinie korrekt umzusetzen. Und das, obwohl die Nutzer einen Großteil ihrer Zeit in Apps verbringen, wo letztlich die meisten PII-Daten (Persönlich identifizierbare Informationen) gesammelt werden - in den meisten Fällen immer noch ohne ausdrückliche Einwilligung“, kommentierte Valerio Sudrio, Global Director Apps Solutions bei Usercentrics, die Ergebnisse.