Türkei lehnt US-Kondolenzwünsche ab

Innenminister Süleyman Soylu richtete sogar scharfe Worte an die USA. Er warf dem NATO-Partner vor, „Terrororganisationen in Nordsyrien“ zu unterstützen. Soylu erklärte am Montag: „Wir nehmen die Kondolenzwünsche des amerikanischen Botschafters nicht an, wir weisen sie zurück.